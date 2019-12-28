Вчені показали фото «космічної різдвяної ялинки», фото: goodfreephotos

https://racurs.ua/ua/n131424-vcheni-pokazaly-foto-kosmichnoyi-rizdvyanoyi-yalynky.html

Ракурс

«Космічна різдвяна ялинка» представлена вченими Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Зіркам всього 100 тис. років. Знімок опубліковано на сайті агентства.

На фото зображено скупчення новостворених зірок, які заховані за густим пилом. Кластер на знімку нагадує різдвяну ялинку. З часом зірки порушать форму, оскільки будуть віддалятися одна від одної.

Нові зірки у вигляді червоних і рожевих плямок направлені до центру. Вони повторюють контури сніжинок. Астрономи їх так і назвали — «скупченням сніжинок». Усі зірки з цієї пилової хмари вважаються частиною скупчення.

Нагадаємо, у вересні вчені зафіксували у Всесвіті найдавніше скупчення галактик. За допомогою телескопів Keck, Subaru і Gemini міжнародна команда астрономів виявила кластер з 12 галактик, що існували близько 13 млрд років тому.