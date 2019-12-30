Компания Allseas не будет возобновлять строительство газопровода «Северный поток-2». Фото: Канал 24

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Компания Allseas из Швейцарии не планирует возобновлять работы по строительству газопровода «Северный поток-2».

Возобновление работ по строительству Nord Stream 2 не планируется. Данное решение связано с введением Вашингтоном санкций против газопровода. Об этом 30 декабря заявило руководство швейцарской компании, передает ТАСС.

Сейчас известно, что суда, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работы в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

Как известно, 21 декабря президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Документ вводит санкции против РФ, касающиеся противодействия строительству газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Впоследствии стало известно, что швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2».

Напомним, глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что сейчас в России нет собственного трубоукладчика, который мог бы достроить газопровод «Северный поток—2» вместо судна швейцарской компании Allseas.