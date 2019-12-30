Компанія Allseas не відновлюватиме будівництво газогону «Північний потік-2». Фото: канал 24

https://racurs.ua/ua/n131478-sankciyi-proty-nord-stream-2-kompaniya-allseas-ne-vidnovluvatyme-roboty-z-budivnyctva-gazogonu.html

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Компанія Allseas зі Швейцарії не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Відновлення робіт з будівництва Nord Stream 2 не планується. Дане рішення пов’язане з введенням Вашингтоном санкцій проти газогону. Про це 30 грудня заявило керівництво швейцарської компанії, передає ТАСС.

Наразі відомо, що судна, які займалися вкладанням труб газопроводу, покинули регіон роботи в Балтійському морі та готуються до роботи на іншому проекті.

Як відомо, 21 грудня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Документ запроваджує санкції проти РФ, які стосуються протидії будівництва газогонів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Згодом стало відомо, що швейцарська компанія Allseas призупинила будівництво російського газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, глава «Об'єднаної суднобудівної корпорації» Олексій Рахманов заявив, що наразі у Росії немає власного трубоукладача, який міг би добудувати газогін «Північний потік—2» замість судна швейцарської компанії Allseas.