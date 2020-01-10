Новые санкции против россиян готовит Лондон за нарушение прав человека / Фото: Твиттер

https://racurs.ua/n131818-pod-novye-sankcii-britanii-popadut-rossiyane-prichastnye-k-narusheniu-prav-cheloveka.html

Ракурс

Великобритания в феврале этого года намерена запустить собственный пост-Brexit санкционный режим, который не будет зависеть от Евросоюза. В рамках новых санкций Лондон планирует блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Британия после выхода страны из ЕС получит возможность действовать более решительно и самостоятельно применять ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека. В частности, министр иностранных дел Доминик Рааб намерен заморозить активы отдельных граждан России и других стран, пишет Financial Times.

Оглашение первой волны санкций ожидается в феврале-марте. По информации источников Financial Times, в первые санкционные списки могут попасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также, вероятно, Саудовской Аравии, учитывая жестокое убийство саудитами журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Глава британского МИД Рааб планирует применить для введения ограничительных мер положения национального законодательства, названное именем убитого в России юриста Сергея Магнитского, что позволит блокировать активы и запрещать въезд в Британию.