Нові санкції проти росіян готує Лондон за порушення прав людини / Фото: Твіттер

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Велика Британія цьогоріч у лютому має намір запустити власний пост-Brexit санкційний режим, який не залежатиме від Євросоюзу. У рамках нових санкцій Лондон планує блокувати активи осіб, підозрюваних у порушенні прав людини.

Велика Британія після виходу країни з ЄС матиме можливість діяти рішучіше та самостійно застосовувати обмежувальні заходи щодо осіб, причетних до порушення прав людини. Зокрема, міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб планує заморозити активи окремих громадян Росії та інших країн, пише Financial Times.

Оголошення про першу хвилю санкційного списку очікується у лютому-березні. За інформацією джерел газети, під перші санкції можуть потрапити громадяни Росії, Лівії, Північної Кореї, а також, ймовірно, Саудівської Аравії, зважаючи на жорстоке вбивство саудитами у 2018 році журналіста Джамаля Хашоггі.

Глава британського МЗС Рааб планує застосувати для запровадження обмежувальних заходів положення національного законодавства, назване іменем вбитого у Росії юриста Сергія Магнітського, що дасть змогу блокувати активи та забороняти в’їзд до Британії.