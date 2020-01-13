Астрофизики запустили крупнейший в мире радиотелескоп, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131972-astrofiziki-zapustili-krupneyshiy-v-mire-radioteleskop-foto.html

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Крупнейший в мире радиотелескоп создали в Китае.

Его название — FAST. Об этом сообщает Xinhuanet.

Китайские эксперты называют радиотелескоп мощным инструментом для изучения формирования и исследования галактик. Последние три года технология тестировалась. Все технические характеристики вышли на запланированный уровень.

Астрономы всего мира получат доступ к работе с радиотелескопом. Диаметр тарелки FAST составляет 500 м, приемная зона эквивалентна примерно 30 футбольным полям. Это делает его крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой.

Эксперты заявляют, что смогут исследовать формирование и эволюцию галактик. Радиотелескоп способен решать и другие научные задачи. Специалисты назвали его мощным инструментом для раскрытия тайн вокруг генезиса и эволюции Вселенной.

Ранее Китай запустил космическую ракету с телекоммуникационным спутником на борту. Во время полета тестировать ключевые технологии для будущих миссий.