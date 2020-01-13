Зеленский подписал закон об упрощении подачи финансовой отчетности политических партий

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131971-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-uproschenii-podachi-finansovoy-otchetnosti-politicheskih-partiy.html

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции» № 410-IX, который был проголосован в Верховной Раде 19 декабря 2019 года.

Данный нормативный Документ упрощает процедуру подачи финансовой отчетности политических партий, заменяя бумажную форму финансовой отчетности электронной, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Нововведение облегчит работу представителей политпартий, которые отвечают за составление и подачу финансовой отчетности, а также сделает работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) более эффективной.

За шесть месяцев до вступления в силу данного закона НАПК должно обеспечить разработку и функционирование электронной системы подачи отчетности партий. До запуска электронной системы политические партии будут подавать отчетность в обычной форме.

Закон предусматривает возможность получения партиями взносов через платежные системы, если они позволят четко идентифицировать донора и назначение совершаемого платежа.

Кроме того, документ предусматривает усиление независимого внешнего и внутрипартийного контроля за финансовой деятельностью партий и правомерностью использования средств.