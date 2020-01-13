Зеленский назначил жену в совет по развитию «Арсенала», фото: instagram

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил свою жену Елену на новую должность.

Она стала членом совета по развитию «Мыстецкого Арсенала». Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Жена чиновника будет заниматься вопросом развития ведомства. О конкретных задачах, которые начнет выполнять Елена Зеленская на этом посту, не сообщается. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Всего 16 человек вошло в совет. Главой назначен министр культуры Владимир Бородянский.

Ранее сопредседателем указанной совета была жена пятого президента Петра Порошенко Марина. Была назначена в 2016 году.

Напомним, 13 января Зеленский подписал закон о парламентских следственных комиссиях. Нормы закона регламентируют порядок создания, работы и полномочий временных следственных комиссий украинского парламента.