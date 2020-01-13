Зеленський призначив дружину у раду з розвитку «Мистецького арсеналу», фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n131970-zelenskyy-pryznachyv-drujynu-u-radu-z-rozvytku-mysteckogo-arsenalu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив свою дружину Олену на нову посаду.

Вона стала членом ради з розвитку «Мистецького арсеналу». Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Дружина чиновника займатиметься питанням розвитку відомства. Про конкретні завдання, які виконуватиме Олена Зеленська на цій посаді, не повідомляється. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Всього 16 осіб увійшло до ради. Главою призначено міністра культури Володимира Бородянського.

Раніше співголовою вказаної ради була дружина п’ятого президента Петра Порошенка Марина. Її було призначено у 2016 році.

Нагадаємо, 13 січня Зеленський підписав закон про парламентські слідчі комісії. Норми закону регламентують порядок створення, роботи і повноважень тимчасових слідчих комісій українського парламенту.