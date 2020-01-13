Земельная реформа: минимальные цены на землю и покупка за безналичный расчет

Земельная реформа. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n131969-zemelnaya-reforma-minimalnye-ceny-na-zemlu-i-pokupka-za-beznalichnyy-raschet.html

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Земельная реформа таит в себе много подводных камней, а ее запуск сопряжен с возникновением многих вопросов. Правительство Украины будет бороться с теневыми схемами продажи сельхозугодий. В связи с этим, продажа земли будет осуществляться только за безналичный расчет.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Министр также уточнил, что покупателям придется доказать происхождение денег на покупку земли. По словам Милованова, для этого достаточно будет взять кредит.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что до 1 января 2030 года цена земли не должна быть меньше ее нормативно-денежной оценки (НДО).

По данным Госкадастра, среднее значение НДО земли в Украине составляет 27 499,72 грн. Самый низкий показатель НДО имеют земли в Житомирской области (21 411 грн), а самое высокое значение НДО имеют земли в Черкасской области (33 646 грн).