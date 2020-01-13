Земельна реформа: мінімальні ціни на землю і покупка за безготівковий розрахунок

Земельна реформа. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131969-zemelna-reforma-minimalni-ciny-na-zemlu-i-pokupka-za-bezgotivkovyy-rozrahunok.html

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Земельна реформа таїть у собі багато підводних каменів, а її запуск пов’язаний із виникненням багатьох питань. Уряд України буде боротися із тіньовими схемами продажу сільгоспугідь. У зв’язку з цим, продаж землі буде здійснюватися тільки за безготівковий розрахунок.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Міністр також уточнив, що покупцям доведеться довести походження грошей на покупку землі. За словами Милованова, для цього достатньо буде взяти кредит.

Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Микола Сольський заявив, що до 1 січня 2030 року ціна землі не повинна бути меншою за її нормативно-грошову оцінку (НГО).

За даними Держкадастру, середнє значення НГО землі в Україні становить 27 499,72 грн. Найнижчий показник НГО мають землі у Житомирській області (21 411 грн), а найвище значення НГО мають землі у Черкаській області (33 646 грн).