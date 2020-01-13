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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Зеленський підписав закон про спрощення подання фінансової звітності політичних партій

13 січ 2020, 19:13
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Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції» № 410-IX, який був проголосований у Верховній Раді 19 грудня 2019 року.

Даний нормативний документ спрощує процедуру подання фінансової звітності політичних партій, замінюючи паперову форму фінансової звітності електронною, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Нововведення полегшить роботу представників політпартій, які відповідають за складання та подання фінансової звітності, а також зробить роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) більш ефективною.

За шість місяців до вступу в силу цього закону НАЗК має забезпечити розробку і функціонування електронної системи подачі звітності партій. До запуску електронної системи політичні партії будуть подавати звітність у звичайній формі.

Закон передбачає можливість отримання партіями внесків через платіжні системи, якщо вони дозволять чітко ідентифікувати донора і призначення платежу.

Крім того, документ передбачає посилення незалежного зовнішнього і внутрішньопартійного контролю за фінансовою діяльністю партій та правомірністю використання коштів.

Джерело: Ракурс


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