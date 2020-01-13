Астрофізики запустили найбільший в світі радіотелескоп, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131972-astrofizyky-zapustyly-naybilshyy-v-sviti-radioteleskop-foto.html

Ракурс

Найбільший в світі радіотелескоп створили в Китаї.

Його назва — FAST. Про це повідомляє Xinhuanet.

Китайські експерти називають радіотелескоп потужним інструментом для вивчення формування та дослідження галактик. Останні три роки технологія тестувалась. Всі технічні характеристики вийшли на запланований рівень.

Астрономи всього світу отримають доступ до роботи з радіотелескопом. Діаметр тарілки FAST становить 500 метрів, приймальна зона еквівалентна приблизно 30 футбольним полям. Це робить його найбільшим в світі радіотелескопом із заповненою апертурою.

Експерти заявляють, що зможуть досліджувати формування і еволюцію галактик. Радіотелескоп здатен вирішувати і інші наукові завдання. Фахівці назвали його потужним інструментом для розкриття таємниць навколо генезису та еволюції Всесвіту.

Раніше Китай запустив космічну ракету з телекомунікаційним супутником на борту. Під час польоту тестуватимуть ключові технології для майбутніх місій.