Сайдик об агрессии РФ против Украины: Великан не должен угрожать гному, фото: flickr

https://racurs.ua/n132337-saydik-ob-agressii-rf-protiv-ukrainy-velikan-ne-doljen-ugrojat-gnomu.html

Ракурс

Агрессия России против Украины неприемлема.

Мартин Сайдик, экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонний контактной группе, высказался о поведении Москвы, назвав Россию великаном, который угрожает гному. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

Он напомнил, что Российская Федерация желала участвовать в переговорах об ассоциации Украины и Евросоюза. Подобные требования, по его мнению, разрушают доверие между сторонами. Политик сравнил Украину с «гномом», а Россию с «великаном», который «угрожает гному».

В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это, — заявил Сайдик.

Он добавил, что «Россия-великан» ничего не сделала для того, чтобы внушить доверие своим соседям. Агрессивное поведение государства спровоцировала реакцию менее крупных стран. Они начали объединяться в коалицию, чтобы защитить себя. Чиновник считает, что такие действия можно наблюдать и в Северной Америке, где США выставляют требования к своим соседям.

Ранее на встрече с журналистами Эммануэль Макрон, президент Франции, прокомментировал агрессию Российской Федерации против Украины. Он заявил, что Запад отреагировал решительно на захват Украины, но ждать решения замороженных конфликтов можно долго.