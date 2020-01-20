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Сайдик об агрессии РФ против Украины: Великан не должен угрожать гному, фото: flickr
Сайдик об агрессии РФ против Украины: Великан не должен угрожать гномуhttps://racurs.ua/n132337-saydik-ob-agressii-rf-protiv-ukrainy-velikan-ne-doljen-ugrojat-gnomu.htmlРакурс
Агрессия России против Украины неприемлема.
Мартин Сайдик, экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонний контактной группе, высказался о поведении Москвы, назвав Россию великаном, который угрожает гному. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».
Он напомнил, что Российская Федерация желала участвовать в переговорах об ассоциации Украины и Евросоюза. Подобные требования, по его мнению, разрушают доверие между сторонами. Политик сравнил Украину с «гномом», а Россию с «великаном», который «угрожает гному».
В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это, — заявил Сайдик.
Он добавил, что «Россия-великан» ничего не сделала для того, чтобы внушить доверие своим соседям. Агрессивное поведение государства спровоцировала реакцию менее крупных стран. Они начали объединяться в коалицию, чтобы защитить себя. Чиновник считает, что такие действия можно наблюдать и в Северной Америке, где США выставляют требования к своим соседям.
Ранее на встрече с журналистами Эммануэль Макрон, президент Франции, прокомментировал агрессию Российской Федерации против Украины. Он заявил, что Запад отреагировал решительно на захват Украины, но ждать решения замороженных конфликтов можно долго.
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