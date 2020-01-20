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Сайдік про агресію РФ проти України: Велетень не повинен погрожувати гному, фото: flickr

Сайдік про агресію РФ проти України: Велетень не повинен погрожувати гному

20 січ 2020, 15:32
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Агресія Росії проти України є неприйнятною.

Мартін Сайдік, екс-представник чинного голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі, висловився щодо поведінки Москви, назвавши Росію велетнем, який погрожує гному. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Коммерсантъ».

Він нагадав, що Російська Федерація висловлювала бажання брати участь в переговорах щодо асоціації України і Євросоюзу. Подібні вимоги, на його думку, руйнують довіру між сторонами. Політик порівняв Україну з «гномом», а Росію з «велетнем», який «погрожує гному».

В основному велетень кричить, шумить і говорить: якщо ти не зробиш те-то, я тобі відключу це, — заявив Сайдік.

Він додав, що «Росія-велетень» нічого не зробила для того, щоб вселити довіру своїм сусідам. Агресивна поведінка держави спровокувала реакцію менших країн. Вони почали об'єднуватись в коаліцію, щоб захистити себе. Чиновник вважає, що такі дії можна спостерігати і у Північній Америці, де США виставляють вимоги до своїх сусідів.

Раніше на зустрічі з журналістами Еммануель Макрон, президент Франції, прокоментував агресію Російської Федерації проти України. Він заявив, що Захід відреагував рішуче на захоплення України, але чекати вирішення заморожених конфліктів можна довго.


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