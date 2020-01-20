Чеські потяги можуть пустити до України влітку 2020 року. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n132336-cheski-potyagy-mojut-pustyty-do-ukrayiny-vlitku-2020-roku.html

Ракурс

Потяги з Чехії в Україну можуть запустити вже в червні 2020 року. Заяву про дозвіл на запуск даного маршруту вже подав чеський залізничний оператор RegioJet.

Заявка була подана в адміністрацію залізничного транспорту Польщі в грудні 2019 року, адже саме через сусідню країну слідуватиме поїзд, пише польське видання Rynek kolejowy.

Йдеться про маршрути Прага — Перемишль — Медика (кордон з Україною) та Прага — Мостиська (Львівська область). Другий маршрут планують запустити 14 червня 2020 року, зазначили у компанії.

Прес-секретар RegioJet Алеш Ондрюй додав, що подача заявки — це черговий крок до запуску цих маршрутів, які вже погоджені країнами. Також, за словами прес-секретаря, мета перевізника — створити комфортні умови за прийнятною ціною. Також одне із завдань — зробити так, щоби під час подорожі пасажири могли скористатися повноцінним бортовим обслуговуванням, а ціни на такі поїздки могли конкурувати з автобусними перевезеннями чи бюджетними авіакомпаніями.

Як писав «Ракурс», автобусний лоукостер з Європи Flixbus повідомив про запуск маршрутів із Києва до міст Чехії та Польщі. До Варшави і Праги автобуси їздять тричі на тиждень. Автобуси, які прямують до Варшави, також зупиняються в Кракові. А автобуси, які їдуть до Праги, проїжджають чеський Градец-Кралов.