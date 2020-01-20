Чешские поезда могут пустить в Украину летом 2020 года. Фото: Pexels

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Ракурс

Поезда из Чехии в Украину могут запустить уже в июне 2020 года. Заявку на разрешение запуска данного маршрута уже подал чешский железнодорожный оператор RegioJet.

Заявка была подана в администрацию железнодорожного транспорта Польши в декабре 2019 года, так как именно через соседнюю страну будет следовать поезд, пишет польское издание Rynek kolejowy.

Речь идет о маршрутах Прага — Перемышль — Медыка (граница с Украиной) и Прага — Мостиска (Львовская область). Второй маршрут планируют запустить 14 июня 2020 года, отметили в компании.

Пресс-секретарь RegioJet Алеш Ондрюй добавил, что подача заявки — это очередной шаг к запуску данных маршрутов, которые уже согласованы странами. Также, по словам пресс-секретаря, цель перевозчика — создать комфортные условия по приемлемой цене. Также одной из задач ставится, чтобы во время путешествия пассажиры могли воспользоваться полноценным бортовым обслуживанием, а цены на такие поездки могли конкурировать с автобусными перевозками и бюджетными авиакомпаниями.

Как писал «Ракурс», автобусный лоукостер из Европы Flixbus сообщил о запуске маршрутов из Киева в города Чехии и Польши. В Варшаву и Прагу автобусы ездят трижды в неделю. Автобусы, следующие в Варшаву, также останавливаются в Кракове. А автобусы, которые едут в Прагу, проезжают чешский Градец-Кралов.