За работу по дому женщинам недоплатили 10,8 трлн долларов. Фото: Pexels

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Работа по дому, которую выполняют женщины по всему миру, не оплачивается. По подсчетам международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, за уборку по дому, готовку еды, уход за детьми и пожилыми в 2019 году женщины должны были получить 10,8 трлн долл.

Такие цифры — это признак «испорченной и сексистской экономической системы», так как зачастую богатство, в основном мужчин, ценится выше ежедневной работы женщин. Женщины тратят около миллиарда часов в год на уборку, готовку и другие домашние дела, говорится в отчете.

При этом, согласно подсчетам Oxfam, в бедных странах работа по дому занимает у женщин по 14 часов в день. Это приводит к снижению успеваемости в учебе. Девушки, которые ежедневно занимаются домашней работой, учатся хуже из-за отсутствия времени на выполнение школьных заданий.

Также в докладе говорится, что в 2019 году 4,6 млрд человек вместе имели меньше денег, чем 2 тыс. 153 миллиардера. В марте 2019 года совокупное состояние миллиардеров составляло 8,7 трлн долл., а состояние 4,6 млрд человек в более чем 200 странах — 8,2 трлн долл.

Чтобы исправить такую ситуацию, в международном объединении организаций по борьбе с бедностью предлагают ввести прогрессивную ставку налога на доходы богатых и снизить налоговые ставки для тех, кто занимается неоплачиваемой домашней работой.

Напомним, ранее самые богатые американцы США обратились с открытым письмом к кандидатам в президенты США, которые выдвигаются на выборы 2020 года, и предложили ввести налоги на богатство.