За хатню роботу жінкам недоплатили 10,8 трлн дол. Фото: Pexels

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Хатня робота, яку виконують жінки по всьому світу, не оплачується. За підрахунками міжнародного об'єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam, за прибирання будинку, приготування їжі, догляд за дітьми і людьми похилого віку у 2019 році жінки повинні були отримати 10,8 трлн дол.

Такі цифри — це ознака «зіпсованої і сексистської економічної системи», адже часто багатство, переважно чоловіків, цінується вище щоденної роботи жінок. Жінки витрачають близько мільярда годин на рік на прибирання, приготування їжі та решту домашніх справ, йдеться в звіті.

Водночас, згідно з підрахунками Oxfam, у бідних країнах домашня робота займає у жінок по 14 годин на день. Це призводить і до зниження результатів успішності в навчанні. Дівчата, які щодня займаються хатньою роботою, вчаться гірше через відсутність часу на виконання шкільних завдань.

Також у доповіді зазначається, що в 2019 році 4,6 млрд осіб разом мали менший фінансовий статок, ніж 2 тис. 153 мільярдери. У березні 2019 року сукупний статок мільярдерів становив 8,7 трлн дол., а статок 4,6 млрд осіб у понад 200 країнах — 8,2 трлн дол.

Щоб виправити таку ситуацію, в міжнародному об'єднанні організацій із боротьби з бідністю пропонують ввести прогресивну ставку податку на доходи багатіїв та знизити податкові ставки для тих, хто займається неоплачуваною домашньою роботою.

Нагадаємо, раніше найбагатші американці США звернулися з відкритим листом до кандидатів у президенти США, які висуваються на вибори 2020 року, й запропонували запровадити податки на багатство.