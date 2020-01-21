КСУ продолжил рассмотрение дела по судоустройству и статусу судей. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n132377-konstitucionnyy-sud-prodoljil-rassmotrenie-dela-o-sudoustroystve-i-statuse-sudey.html

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Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного суда относительно судоустройства и статуса судей.

Судебное заседание началось в 10.00. Планируется привлечение участников конституционного производства, которые не предоставили объяснений, и переход к стадии вопросов. Видеотрансляция заседания ведется на сайте КСУ по ссылке.

На сайте Верховного суда сообщается, что продолжается рассмотрение КСУ дела по конституционному представлению ВСУ о конституционности отдельных положений закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и закона Украины «О Высшем совете правосудия» в редакции закона Украины 193-IX «О внесении изменений в закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторых законов Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления».

Напомним, ВСУ обратился в КСУ в середине ноября 2019 года. Тогда в ВСУ выразили надежду, что их представления рассмотрят в кратчайшие сроки, до того, как соответствующие изменения в законодательство начнут внедряться.