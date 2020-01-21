КСУ продовжив розгляд справи щодо судоустрою і статусу суддів. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n132377-konstytuciynyy-sud-prodovjyv-rozglyad-spravy-schodo-sudoustrou-i-statusu-suddiv.html

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Конституційний суд України продовжив розгляд справи за конституційним поданням Верховного суду стосовно судоустрою і статусу суддів.

Судове засідання розпочалося о 10.00. Планується залучення учасників конституційного провадження, які не надали пояснень, та перехід до стадії запитань. Відеотрансляція засідання ведеться на сайті КСУ за посиланням.

На сайті Верховного суду інформується, що продовжується розгляд КСУ справи за конституційним поданням ВСУ щодо конституційності окремих положень закону України «Про судоустрій і статус суддів» та закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції закону України 193-IX «Про внесення змін до закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

Нагадаємо, ВСУ звернувся до КСУ в середині листопада 2019 року. Тоді у ВСУ висловили сподівання, що їхнє подання розглянуть у найкоротші строки, до того, як відповідні зміни до законодавства розпочнуть впроваджуватися.