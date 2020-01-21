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Ракурс
В Украине начинают обучать цифровой грамотности. Фото: 24 канал

Курсы в формате сериала: в Украине начинают обучать цифровой грамотности (ВИДЕО)

21 янв 2020, 11:11
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Цифровую грамотность в Украине теперь можно изучать на специальной образовательной платформе, а сам курс сделан в виде сериала. Сообщается, что для создания сериала использовалась лучшая методология, а также привлекались звезды.

Цель проекта — обучить 6 млн. украинцев за три года. Программа обучения будет доступна в любой компьютеризированной библиотеке, пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Федоров добавил, что каждый украинец должен иметь право на бесплатное обучение в данной сфере. По его словам, люди, владеющие цифровой грамотностью, в дальнейшем станут национальным преимуществом страны.

Онлайн-платформа работает с сегодняшнего дня, 21 января. До 30 января проект будет работать в тестовом режиме, после чего его презентуют официально.

В видео-презентации проекта сказано, что на платформе есть курсы как для начинающих, так и для продвинутых пользователей. Доступны три образовательных сериала: базовый, для учителей и для родителей, где рассказывается, как обезопасить ребенка в интернете.

Также в Министерстве цифровой трансформации обещают, что на платформе каждый месяц будет появляться новый сериал. После обучения можно будет получить сертификат.

Как писал «Ракурс», в проекте Государственного бюджета на 2020 год не предусмотрены средства на реализацию инициативы «Государство в смартфоне».


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