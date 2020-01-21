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Ракурс
В Україні навчатимуть цифровій грамотності. Фото: 24 канал

Курси у форматі серіалу: в Україні починають навчати цифровій грамотності

21 січ 2020, 11:11
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Цифрову грамотність в Україні тепер можна вивчати на спеціальній освітній платформі, а сам курс зроблений у вигляді серіалу. Повідомляється, що для створення серіалу використовувалася найкраща методологія, а також залучалися зірки.

Мета проекту — навчити цифровій грамотності 6 млн. українців за три роки. Програма навчання буде доступною у будь-якій комп’ютеризованій бібліотеці, пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Facebook.

Федоров додав, що кожен українець повинен мати право на безкоштовне навчання у цій сфері. За його словами, люди, які володіють цифровою грамотністю, у подальшому стануть національною перевагою країни.

Онлайн-платформа працює з сьогоднішнього дня, 21 січня. До 30 січня проект буде працювати у тестовому режимі, після чого його презентують офіційно.

У відео-презентації проекту зазначається, що на платформі є курси як для початківців, так і для просунутих користувачів. Наразі доступні три освітні серіали: базовий, для вчителів і для батьків, де розповідається, як захистити дитину в інтернеті.

Також в Міністерстві цифрової трансформації обіцяють, що на платформі кожного місяця буде з’являтися новий серіал. Після навчання можна буде отримати сертифікат.

Як писав «Ракурс», у проекті Державного бюджету на 2020 рік не передбачені кошти на реалізацію ініціативи «Держава в смартфоні».


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