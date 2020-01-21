«Газовое дело» Онищенко ВАКС рассмотрит заочно

Александр Онищенко. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n132421-gazovoe-delo-onischenko-vaks-rassmotrit-zaochno.html

Ракурс

«Газовое дело», по которому в качестве обвиняемых проходят бывший нардеп Александр Онищенко и его финансовый директор, будет рассмотрено Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) заочно, что предусмотрено гл. 24−1 УПК Украины.

Сообщение об этом появилось на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

ВАКС провел подготовительное судебное слушание, во время которого коллегия судей удовлетворила ходатайство САП относительно проведения специального судебного производства в отношении двух подозреваемых.

Также судом было вынесено решение о направлении обращения к властям Германии для вызова Онищенко в суд.

В связи с принятием такого решения, рассмотрение дела было перенесено на 10.00 4 апреля 2020 года.

Напомним, что гл. 24−1 УПК Украины предусматривает возможность проводить специальное досудебное расследование (in absentia) на основании общих правил, предусмотренных УПК Украины.