«Газову справу» Онищенка ВАКС розгляне заочно

Олександр Онищенко. Фото: Україна.ру

https://racurs.ua/ua/n132421-gazovu-spravu-onyschenka-vaks-rozglyane-zaochno.html

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«Газова справа», за якою у якості обвинувачуваних проходять колишній нардеп Олександр Онищенко та його фінансовий директор, буде розглянута Вищим антикорупційним судом (ВАКС) заочно, що передбачено гл. 24−1 КПК України.

Повідомлення про це з’явилося на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

ВАКС провів підготовче судове слухання, під час якого колегія суддів задовольнила клопотання САП щодо проведення спеціального судового провадження стосовно двох підозрюваних.

Також судом було винесено рішення про направлення звернення до влади Німеччини для виклику Онищенка до суду.

У зв’язку з прийняттям такого рішення, розгляд справи було перенесено на 10.00 4 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що гл. 24−1 КПК України передбачає можливість проводити спеціальне досудове розслідування (in absentia) на підставі загальних правил, передбачених КПК України.