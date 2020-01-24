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Александр Лукашенко. Фото: fishki.net

Коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны», я таким не занимаюсь: Лукашенко завел себе телефонного адъютанта

24 янв 2020, 17:31
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Президент Беларуси Александр Лукашенко известен своим консерватизмом, но сегодняшнее его заявление относительно современных гаджетов и мобильных телефонов удивило даже пенсионеров.

Лукашенко во время своего сегодняшнего визита в город Шклов (Могилевская область) заявил, что не доверяет современным гаджетам и не пользуется мобильным телефоном в целях безопасности, сообщает агентство «БелТА».

Президент Беларуси сказал, что у него нет мобильного телефона, в отличие от его коллег-президентов, которые «сидят и тычут в эти «айфоны и прочие гаджеты». Лукашенко считает, что мобильный телефон не может обеспечить безопасность, поэтому таким видом связи он почти не пользуется.

Белорусский президент отметил, что у него есть специальный адъютант, который отвечает за мобильный телефон. Если Лукашенко кто-нибудь звонит по мобильному телефону, то адъютант тут же приносит ему трубку.

Лукашенко считает, что с помощью мобильного телефона можно легко отследить, где находится его владелец. Поэтому белорусский президент старается держаться подальше от «всевидящего айфона».


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