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Олександр Лукашенко. Фото: fishki.net

Колеги-президенти сидять, тицяють у ці «айфони», я таким не займаюся: Лукашенко завів собі телефонного ад’ютанта

24 січ 2020, 17:31
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко відомий своїм консерватизмом, але сьогоднішня його заява щодо сучасних гаджетів і мобільних телефонів здивувала навіть пенсіонерів.

Лукашенко під час свого сьогоднішнього візиту до міста Шклов (Могильовська область) заявив, що не довіряє сучасним гаджетам і не користується мобільним телефоном із метою безпеки, повідомляє агентство «БелТА».

Президент Білорусі сказав, що у нього немає мобільного телефону, на відміну від його колег-президентів, які «сидять і тикають в ці «айфони і інші гаджети». Лукашенко вважає, що мобільний телефон не може забезпечити безпеку, тому таким видом зв’язку він майже не користується.

Білоруський президент зазначив, що у нього є спеціальний ад’ютант, який відповідає за мобільний телефон. Якщо Лукашенку хтось дзвонить по мобільному телефону, його ад’ютант зразу приносить йому трубку.

Лукашенко вважає, що за допомогою мобільного телефону можна легко відстежити, де перебуває його власник. Тому білоруський президент намагається триматися подалі від «всевидючого айфона».


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Колеги-президенти сидять, тицяють у ці «айфони», я таким не займаюся: Лукашенко завів собі телефонного ад’ютанта

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