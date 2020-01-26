Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Британии вводят в обращение памятную монету в честь Brexit, фото: flickr

В Британии вводят в обращение памятную монету в честь Brexit (ФОТО)

26 янв 2020, 15:45
999

Памятная монета в честь Brexit создана по случаю выхода Великобритании из Европейского Союза.

Событие состоится 31 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Минфин заказал изготовление до начальной даты выхода 31 октября. Задержка Brexit приостановила выпуск миллиона монет. Большое количество пришлось расплавить, поскольку не было известно о новых сроках выхода из экономического сообщества.

Мир, процветание и дружба со всеми государствам, — указано на монете номиналом 50 пенсов.

Изготовление 3 млн таких монет уже запланировано. Еще 7 млн выпустят до конца 2020 года. В банках, магазинах и почтовых отделениях монеты будут доступны в день официального выхода Лондона. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид назвал это поворотным моментом истории. Монета, по его словам, символизирует начало нового времени.

В Британии вводят в обращение памятную монету в честь Brexit, фото Минфин Великобритании

Напомним, на этой неделе Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit. Документ одобрил премьер страны Борис Джонсон. Европарламент 29 января рассмотрит ратификацию соглашения, станет последним шагом в процедуре выхода Лондона из европейской экономической организации.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Тегеран настаивает на расшифровке самописцев сбитого «Боинга» в Иране

Дешифровкой самописцев «Боинга» МАУ, который сбили в Тегеране, займется иранское министерство дорог и городского развития. Об этом заявил депутат иранского меджлиса Фараджулла Раджабов

Новости мира
16:30

В Китае закончились костюмы биозащиты, коронавирус распространился на новые страны (ИНФОГРАФИКА)

Промышленность Китая не может выпустить необходимое количество костюмов биозащиты. Несколько стран начали эвакуацию своих граждан из Уханя. Оказалось, что коронавирус является инфекционным и во время инкубационного периода

Новости мира
15:23

Авиакатастрофа в Тегеране: Иран не закрыл свое воздушное пространство из-за вылета высокопоставленных членов ХАМАС — СМИ

По информации СМИ, Иран не закрыл свое воздушное пространство утром 8 января из-за вылета из Тегерана высокопоставленных членов террористического движения ХАМАС

Новости мира
21:31   25 янв