В Британии вводят в обращение памятную монету в честь Brexit, фото: flickr

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Памятная монета в честь Brexit создана по случаю выхода Великобритании из Европейского Союза.

Событие состоится 31 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Минфин заказал изготовление до начальной даты выхода 31 октября. Задержка Brexit приостановила выпуск миллиона монет. Большое количество пришлось расплавить, поскольку не было известно о новых сроках выхода из экономического сообщества.

Мир, процветание и дружба со всеми государствам, — указано на монете номиналом 50 пенсов.

Изготовление 3 млн таких монет уже запланировано. Еще 7 млн выпустят до конца 2020 года. В банках, магазинах и почтовых отделениях монеты будут доступны в день официального выхода Лондона. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид назвал это поворотным моментом истории. Монета, по его словам, символизирует начало нового времени.

Напомним, на этой неделе Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit. Документ одобрил премьер страны Борис Джонсон. Европарламент 29 января рассмотрит ратификацию соглашения, станет последним шагом в процедуре выхода Лондона из европейской экономической организации.