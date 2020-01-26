У Британії вводять в обіг пам’ятну монету на честь Brexit, фото: flickr

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Пам’ятна монета на честь Brexit створена з нагоди виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Подія відбудеться 31 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба уряду країни.

Мінфін замовив виготовлення до початкової дати виходу 31 жовтня, але затримка Brexit призупинила випуск мільйона монет. Велику кількість довелось розплавити, оскільки не було відомо про нові терміни виходу з економічного співтовариства.

Мир, процвітання й дружба з усіма державам, — вказано на монеті номіналом 50 пенсів.

Виготовлення 3 млн таких монет вже заплановано. Ще 7 млн випустять до кінця 2020 року. В банках, магазинах та поштових відділеннях монети будуть доступні в день офіційного виходу Лондона. Міністр фінансів Великої Британії Саджид Джавід назвав це поворотним моментом в історії держави. Монета, за його словами, символізує початок нової доби.

Нагадаємо, цього тижня Британія та ЄС підписали угоду про Brexit. Документ схвалив прем'єр країни Борис Джонсон. Європарламент 29 січня розгляне ратифікацію угоди, що стане останнім кроком у процедурі виходу Лондона з європейської економічної організації.