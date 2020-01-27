Собака вовремя сгрызла паспорт своей владелицы, фото: Daily Mail

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Жительница Тайваня считает, что от угрозы инфицирования опасным коронавирусом 2019-nCov ее могла спасти собственная собака по кличке Кими.

Дело в том, что собака 13 января сгрызла ее паспорт. В этот день женщина планировала приобрести билеты, чтобы совершить поездку в Ухань — китайский город, который считается источником и средоточием вспышки этого опасного заболевания, сообщает издание Daily Mail.

Я вернулась в комнату и увидела эту сцену! — писала раздражена женщина в своем Фейсбуке 13 января, опубликовав фото изгрызенного паспорта.

Однако впоследствии владелица Кими узнала о вспышке вируса в Ухане, из-за которого город во второй половине января закрыли на карантин, и изменила свое отношение к поступку собаки.

Вы помните паспорт? Неожиданно собака на самом деле защитила меня, — написала женщина в новом сообщении в Фейсбуке. — После того, как мой паспорт был разорван, вирус начал распространяться там, куда я изначально планировала поехать. К счастью, моя поездка сорвалась.

Напомним, жертвами нового коронавируса стали уже по меньшей мере 80 человек, более 2,7 тыс. инфицированы, еще более 5 тыс. — подозреваются в возможном заражении. В Ухане экстренно строят уже две новые больницы — первая рассчитана на 1 тыс. больничных коек, вторая — на 1,5 тыс.