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Пес вчасно згриз паспорт своєї власниці, фото: Daily Mail

Епідемія коронавірусу: пес вберіг жительку Тайваню від смертельного захворювання (ФОТО)

27 січ 2020, 12:37
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Жителька Тайваню вважає, що від загрози інфікування небезпечним коронавірусом 2019-nCov її міг врятувати власний собака на кличку Кімі.

Річ у тім, що собака 13 січня згриз її паспорт. У цей день жінка планувала придбати квитки, щоб здійснити поїздку до Уханю — китайського міста, яке вважається джерелом і осередком спалаху цього небезпечного захворювання, повідомляє видання Daily Mail.

Я повернулася в кімнату і побачила цю сцену! — писала роздратована жінка у своєму Фейсбуці 13 січня, опублікувавши фото згризеного паспорта.

Пес вчасно згриз паспорт своєї власниці, фото: Daily Mail

Пес вчасно згриз паспорт своєї власниці, фото: Daily Mail

Однак згодом власниця Кімі довідалася про спалах вірусу в Ухані, через який місто у другій половині січня закрили на карантин, і змінила своє ставлення до вчинку собаки.

Ви пам’ятаєте паспорт? Несподівано: собака насправді захистив мене, — написала жінка в новому повідомленні у Фейсбуці. — Після того, як мій паспорт був розірваний, вірус почав розповсюджуватися там, куди я спочатку планувала поїхати. На щастя, моя поїздка зірвалася.

Нагадаємо, жертвами нового коронавірусу стали вже щонайменше 80 людей, понад 2,7 тис. інфіковані, ще понад 5 тис. — підозрюються в можливому зараженні. В Ухані екстрено будують вже дві нові лікарні — перша розрахована на 1 тис. лікарняних ліжок, друга — на 1,5 тис.


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