ВАСК избрал меру пресечения для экстрадированного из Грузии замминистра энергетики времен Януковича

ВАКС. Фото: LexInform

https://racurs.ua/n132799-vask-izbral-meru-presecheniya-dlya-ekstradirovannogo-iz-gruzii-zamministra-energetiki-vremen.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сегодня рассматривал вопрос относительно избрания меры пресечения бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен Виктора Януковича, который 27 января был экстрадирован из Грузии. Бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с возможностью внесения залога в сумме 5,99 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Следствие подозревает, что бывший чиновник входил в состав преступной группировки, которая в 2010 — 2014 годах продавала частным компаниям газ, который добывался ОАО «Укрнафта» (более 50% акций компании принадлежат «Нафтогазу») и ОАО «Укргазвыдобування» (100% акции принадлежат «Нафтогазу»), по льготным ценам для населения. Затем газ перепродавался другим компаниям по рыночным ценам.

Такие преступные схемы нанесли государственному бюджету Украины ущерб в размере 2 млрд грн.

Действия бывшего чиновника носят признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины. Данные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.