ВАКС обрав запобіжний захід для екстрадованого з Грузії заступника міністра енергетики часів Януковича

ВАКС. Фото: LexInform

https://racurs.ua/ua/n132799-vaks-obrav-zapobijnyy-zahid-dlya-ekstradovanogo-z-gruziyi-zastupnyka-ministra-energetyky-chasiv.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) сьогодні розглядав питання щодо обрання запобіжного заходу колишньому заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості України часів Віктора Януковича, який 27 січня був екстрадований із Грузії. Колишньому чиновнику обрано запобіжний захід у виді утримання під вартою строком на 45 днів із можливістю внесення застави в сумі 5,99 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook.

Слідство підозрює, що колишній чиновник входив до складу злочинного угруповання, яке в 2010 — 2014 роках продавало приватним компаніям газ, який видобувався ВАТ «Укрнафта» (понад 50% акцій компанії належать «Нафтогазу») і ВАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належить «Нафтогазу»), за пільговими цінами для населення. Потім газ перепродували іншим компаніям за ринковими цінами.

Такі злочинні схеми завдали державному бюджету України збитків у розмірі 2 млрд грн.

Дії колишнього чиновника носять ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) КК України. Дані злочини передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.