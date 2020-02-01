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Ракурс
Эпидемия коранавируса: в Испании подтвердили первый случай, фото: pixabay

Эпидемия коранавируса: в Испании подтвердили первый случай

1 фев 2020, 12:14
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Китайский коронавирус распространяется в Европе.

В Испании подтвердили первый случай заражения. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Вирус зафиксировали у одного из пяти туристов из Германии. Они находились на карантине в одной из клиник острова Гомера. Эта территория входит в состав Канарских островов.

Анализы всех граждан отправили в мадридский Институт Карлоса III. Один из образцов показал положительный результат. Инфицированного пациента изолировали в медучреждении.

Вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в декабре 2019 года. Китайский город Ухань (провинция Хубэй) — эпицентр распространения. В нем проживают более 11 млн человек. Власти страны ограничивают передвижение в населенных пунктах.

Ранее в России госпитализировали родственников зараженных коронавирусом. Специалисты изолировали в боксированных отделениях инфекционных стационаров.

Источник: Ракурс


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