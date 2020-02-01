Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Эпидемия коранавируса: в России родственники зараженных доставлены в больницу

Эпидемия коранавируса: в России родственники зараженных доставлены в больницу

1 фев 2020, 09:49
999

Эпидемия коранавируса добралась до России.

В больницы госпитализировали близкие и родственники двух пациентов, которые заразились. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Врачи фиксируют показатели здоровья пациентов. Они находятся в изоляции от других. Состояние тех, кто заразился, стабильное. У них не фиксируют температуру и другие клинические проявления вируса. Они изолированы в боксированных отделениях инфекционных стационаров.

Лица из близкого контакта госпитализированы, — заявили в ведомстве.

Медики предпринимают необходимые усилия. Специалисты вводят меры по недопущению распространения инфекции на территории государства.

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Уже погибли более 200 человек. В России заболевание зафиксировали 31 января. Коронавирус обнаружили у пациента в Забайкалье и еще одного гражданина в Тюменской области. Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Эпидемия коронавируса: количество зараженных 2019-nCoV превысило «достижение» атипичной пневмонии

Количество инфицированных новым коронавирусом с декабря 2019 года уже превысило «достижения» восьмимесячной вспышки вируса SARS-2003, также известного как «атипичная пневмония»

Новости мира
23:13   31 янв

Депутат от «Слуги народа» Брагарь вступился за русский язык и написал заявление на волонтерку

Евгений Брагарь написал заявление на волонтерку из-за «притеснения» русского языка. Депутат от «Слуги народа» не против фильмов из России, которая аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей

Новости Украины
17:58   31 янв