Эпидемия коранавируса: в России родственники зараженных доставлены в больницу

https://racurs.ua/n133007-epidemiya-koranavirusa-v-rossii-rodstvenniki-zarajennyh-dostavleny-v-bolnicu.html

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Эпидемия коранавируса добралась до России.

В больницы госпитализировали близкие и родственники двух пациентов, которые заразились. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Врачи фиксируют показатели здоровья пациентов. Они находятся в изоляции от других. Состояние тех, кто заразился, стабильное. У них не фиксируют температуру и другие клинические проявления вируса. Они изолированы в боксированных отделениях инфекционных стационаров.

Лица из близкого контакта госпитализированы, — заявили в ведомстве.

Медики предпринимают необходимые усилия. Специалисты вводят меры по недопущению распространения инфекции на территории государства.

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Уже погибли более 200 человек. В России заболевание зафиксировали 31 января. Коронавирус обнаружили у пациента в Забайкалье и еще одного гражданина в Тюменской области. Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями.