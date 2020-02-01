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Епідемія коранавіруса: в Росії госпіталізовано родичів заражених, фото: pxhere

Епідемія коранавірусу: в Росії госпіталізовано родичів заражених

1 лют 2020, 09:49
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Епідемія коранавірусу дісталася до Росії.

У лікарні госпіталізували близькі і родичі двох пацієнтів, які заразилися. Про це повідомляє Росспоживнагляд.

Лікарі фіксують показники здоров’я пацієнтів. Вони знаходяться в ізоляції від інших. Стан тих, хто заразився, стабільний. У них не фіксують температуру і інші клінічні прояви вірусу. Вони ізольовані в боксованих відділеннях інфекційних стаціонарів.

Особи з близького контакту госпіталізовані, — заявили у відомстві.

Медики продовжують лікування пацієнтів. Фахівці запроваджують заходи щодо недопущення розповсюдження інфекції на території держави.

Коронавірус продовжує поширюватися у світі. Вже загинуло понад 200 осіб. У Росії захворювання зафіксували 31 січня. Коронавірус виявили у пацієнта в Забайкаллі і ще одного громадянина в Тюменській області. Діагноз підтверджений лабораторними дослідженнями.

Джерело: Ракурс


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