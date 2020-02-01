Епідемія коранавірусу: в Іспанії підтвердили перший випадок, фото: pixabay

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Китайський коронавірус поширюється у Європі.

В Іспанії підтвердили перший випадок зараження. Про це йдеться у заяві міністерства охорони здоров’я країни.

Вірус зафіксували у одного з п’яти туристів з Німеччини. Вони перебували на карантині в одній з клінік острова Гомера. Ця територія входить до складу Канарських островів.

Аналізи всіх громадян відправили в мадридський Інститут Карлоса III. Один зі зразків показав позитивний результат. Інфікованого пацієнта ізолювали у медзакладі.

Спалах пневмонії, викликаної досі невідомим збудником, зафіксували у грудні 2019 року. Китайське місто Ухань (провінція Хубей) — епіцентр поширення. У ньому мешкають понад 11 млн людей. Влада країни обмежує пересування у населених пунктах.

Раніше в Росії госпіталізували родичів заражених коронавірусом. Фахівці ізолювали в боксованих відділеннях інфекційних стаціонарів.