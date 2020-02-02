Спикер МВД якобы назвал Шеремета «российским агентом». Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Убийство Павла Шеремета обсуждают не только в обществе, но и в силовых структурах. Бывшая пресс-секретарь полка полиции «Днепр-1» Василиса Мазурчук опубликовала переписку с якобы спикером Министерства внутренних дел (МВД) Артемом Шевченко. В переписке якобы Шевченко называет убитого Шеремета «российским журналистом» и «российским агентом».

В переписке якобы спикер МВД пишет Василисе Мазурчук, чтобы Юля и Андрей, вероятно, подозреваемые Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко, «рассказали, кто им сказал мочкануть этого российского агента Шеремета, будь он неладным». Скриншоты соответствующих переписок Мазурчук опубликовала в Facebook.

В другом сообщении якобы Шевченко пишет, что от полиции «требовали жестко раскрыть убийство этого российского журналиста».

Мазурчук подтвердила, что это их личная с Шевченко переписка и она уверена, что отвечал ей именно спикер МВД, пишет hromadske. По ее словам, переписывались они несколько месяцев назад, но сообщение о Шеремете Шевченко якобы прислал 1 февраля.

Сам Шевченко не стал комментировать опубликованные скриншоты и назвал это «слайдом с какими-то буквами».

Ранее сообщалось, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета хотят расследовать еще четыре месяца. Следователи планируют подать ходатайство о продлении срока досудебного расследования до Офиса генерального прокурора Украины.