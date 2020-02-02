Спікер МВС нібито назвав Шеремета «російським агентом». Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

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Вбивство Павла Шеремета обговорюють не тільки в суспільстві, але й в силових структурах. Колишня прес-секретар полку поліції «Дніпро-1» Василіса Мазурчук опублікувала листування з нібито спікером Міністерства внутрішніх справ (МВС) Артемом Шевченком. У листуванні нібито Шевченко називає вбитого Шеремета «російським журналістом» і «російським агентом».

У листуванні нібито спікер МВС пише Василисі Мазурчук, щоб Юля і Андрій, ймовірно, підозрювані Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко, «розповіли, хто їм сказав мочканути цього російського агента Шеремета, будь він неладний». Скріншоти відповідних листувань Мазурчук опублікувала в Facebook.

В іншому повідомленні нібито Шевченко пише, що від поліції «вимагали жорстко розкрити вбивство цього російського журналіста».

Мазурчук підтвердила, що це їх особисте із Шевченком листування і вона впевнена, що відповідав їй саме спікер МВС, пише hromadske. За її словами, листувалися вони кілька місяців тому, але повідомлення про Шеремета Шевченко нібито надіслав 1 лютого.

Сам Шевченко не став коментувати опубліковані скріншоти і назвав це «слайдом з якимись літерами».

Раніше повідомлялося, що справу про вбивство журналіста Павла Шеремета хочуть розслідувати ще чотири місяці. Слідчі планують подати клопотання про продовження строку досудового розслідування до Офісу генерального прокурора України.