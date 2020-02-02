Смертельный коронавирус: в США подтвердили восьмой случай заражения

В США уже восемь инфицированных коронавирусом. Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/n133034-smertelnyy-koronavirus-v-ssha-podtverdili-vosmoy-sluchay-zarajeniya.html

Ракурс

Смертельным коронавирусом заражаются все больше американцев. Уже восьмой случай инфицирования вирусом 2019-nCoV зафиксирован в Соединенных Штатах Америки.

Заболевший — 20-летний житель Бостона (штат Массачусетс). Он недавно вернулся из китайского Уханя, который считается центром распространения нового типа вируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента общественного здравоохранения штата Массачусетс.

Мужчина обратился к врачам сразу после того, как почувствовал себя плохо. Его изолировали и провели медицинские анализы. Результаты анализов подтвердили, что он инфицирован новым типом коронавируса. Мужчина будет оставаться в изоляции, пока не выздоровеет.

Ранее в США случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в штатах Иллинойс, Калифорния, Аризона и Вашингтон.

Отметим, Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

По состоянию на 2 февраля количество жертв, погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 304 человек. Общее количество случаев инфицирования по всему Китаю достигло 14 тыс. 380 людей. Более 9 тыс. из них — в провинции Хубэй, из них почти 1,8 тыс. находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее в США зафиксировали первый случай передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку.