Смертельний коронавірус: у США підтвердили восьмий випадок зараження

У США вже вісім інфікованих коронавірусом. Фото: EPA-EFE

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Смертельним коронавірусом інфікуються дедалі більше американців. Вже восьмий випадок інфікування вірусом 2019-nCoV зафіксований у Сполучених Штатах Америки.

Інфікований — 20-річний житель Бостона (штат Массачусетс). Він нещодавно повернувся з китайського Уханя, який вважається центром поширення нового типу вірусу. Про це повідомляє прес-служба департаменту громадської охорони здоров’я штату Массачусетс.

Чоловік звернувся до лікарів одразу після того, як йому стало зле. Його ізолювали і провели медичні аналізи. Результати аналізів підтвердили, що він інфікований новим типом коронавірусу. Чоловіка залишать в ізоляції, поки не одужає.

Раніше в США випадки зараження коронавірусом були зафіксовані в штатах Іллінойс, Каліфорнія, Арізона і Вашингтон.

Зазначимо, Європейський союз направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження для допомоги в боротьбі з новим типом коронавірусу 2019-nCoV.

Станом на 2 лютого кількість жертв, загиблих від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, досягла 304 осіб. Загальна кількість випадків інфікування в усьому Китаї досягла 14 тис. 380 людей. Понад 9 тис. з них — у провінції Хубей, з них майже 1,8 тис. перебувають в критичному стані.

Нагадаємо, раніше в США зафіксували перший випадок передачі коронавірусної інфекції від людини до людини.