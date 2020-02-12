Пицца. Фото: КиевПРАВДА

https://racurs.ua/n133591-kurer-provedet-dva-s-polovinoy-goda-v-turme-za-plevok-v-piccu-video.html

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Курьер по доставке пиццы из турецкого города Эскишехир приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Такое наказание избрал турецкий суд за то, что мужчина плюнул в пиццу перед тем, как отдать заказ покупателю.

Инцидент произошел в 2017 году и был зафиксирован камерой наблюдения в многоквартирном доме, где проживает покупатель, сообщает Courthouse News Service.

На кадрах видно, как курьер открывает коробку с пиццей и плюет в нее. Свои «шалости» курьер снимал на мобильный телефон.

Во время слушания в суде подсудимый заявил, что не плевал в пиццу, а лишь инсценировал плевок. Также курьер потребовал оправдания.

Но суд не принял во внимание слова курьера и обвинил мужчину в повреждении имущества, отравлении пищи и угрозе здоровью людей.

О преступлении курьера стало известно благодаря бдительному жильцу дома, который увидел инцидент на камере слежения и предупредил покупателя пиццы.