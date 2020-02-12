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Піца. Фото: КиївПРАВДА

Кур'єр проведе 2,5 роки у в’язниці за плювок у піцу (ВІДЕО)

12 лют 2020, 16:21
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Кур'єр із доставки піци з турецького міста Ескішехір засуджений до двох років і шести місяців тюремного ув’язнення. Таке покарання обрав турецький суд за те, що чоловік плюнув у піцу перед тим, як віддати замовлення покупцеві.

Інцидент стався у 2017 році і був зафіксований камерою спостереження в багатоквартирному будинку, де проживає покупець, повідомляє Courthouse News Service.

На кадрах видно, як кур'єр відкриває коробку з піцою і плює в неї. Свої «пустощі» кур'єр знімав на мобільний телефон.

Під час слухання у суді підсудний заявив, що не плював у піцу, а лише інсценував плювок. Також кур'єр зажадав виправдання.

Але суд не взяв до уваги слова кур'єра і звинуватив чоловіка у пошкодженні майна, отруєнні їжі та загрозі здоров’ю людей.

Про злочин кур'єра стало відомо завдяки пильному мешканцеві будинку, який побачив інцидент на камері безпеки і попередив покупця піци.


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