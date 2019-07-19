У США подружжя виграло млн дол. Фото: Минск-новости

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Ракурс

Подружня пара з американського штату Вірджинія під час відвідування піцерії виграла млн дол.

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Чоловік та дружина прийшли в заклад громадського харчування, щоб скоротати час та перекусити. Подружжя зробило замовлення і в очікуванні піци завітало в магазин Blue Ridge Minute Mart, де придбало лотерейний квиток. Про це повідомляє інформаційний портал UPINFO.

Лотерейний білет Double Cash Double для Мері Хіт та Джеймса Бранка виявився виграшним. Пізніше вони перевірили результати гри і дізналися, що стали мільйонерами.

Чоловік ще за тиждень до цього сказав: «Ось побачиш, цей квиток принесе великий виграш». Так і сталося, — повідомила Хіт та додала, що виграні гроші планують витратити на погашення боргів та придбання нового дому.

Нагадаємо, у США кіт вкрав лотерейний білет своєї господарки, який переміг у лотереї. Виграш хазяйки тварини становив 50 тис. дол. Жінка довго не могла знайти білет, але згодом помітила його під ліжком.