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Ракурс
В США супруги выиграли млн долл. Фото: Минск-новости

В США супруги заказали пиццу и стали миллионерами (ФОТО)

19 июл 2019, 09:54
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Супружеская пара из американского штата Вирджиния во время посещения пиццерии выиграла млн долл.

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Муж и жена пришли в заведение общественного питания, чтобы скоротать время и перекусить. Супруги сделали заказ и в ожидании пиццы посетили магазин Blue Ridge Minute Mart, где приобрели лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPINFO.

Лотерейный билет Double Cash Double для Мэри Хит и Джеймса Бранка оказался выигрышным. Позже они проверили результаты игры и узнали, что стали миллионерами.

Муж еще за неделю до этого сказал: «Вот увидишь, этот билет принесет большой выигрыш». Так и произошло, — сообщила Хит и добавила, что выигранные деньги планируют потратить на погашение долгов и покупку нового дома.

Победители лотереи в США. Фото: UPI

Напомним, в США кот украл лотерейный билет своей хозяйки, который победил в лотерее. Выигрыш хозяйки животного составлял 50 тыс. дол. Женщина долго не могла найти билет, но впоследствии заметила его под кроватью.


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