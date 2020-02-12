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На Хмельнитчине подросток создал устройство для разминирования. Фото: INTV

На Хмельнитчине подросток создал устройство для разминирования (ФОТО)

12 фев 2020, 16:55
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Электронная рука для работ по разминированию создана подростком из Хмельницкой области. Проект 16-летнего Ильи Мельника называется «Управляемая модель кисти руки на базе ArduinoUno».

Электронную руку устанавливают на робот для разминирования, который оснащен видеокамерами. Картинка с камер передается на экран, который может быть расположен в блиндаже. Сапер одевает специальную перчатку и, глядя на экран, может дистанционно обезвредить мину или иную взрывчатку, пишет местное издание 3840.

На Хмельнитчине подросток создал устройство для разминирования. Фото: fakty.ua

Парень начал создавать эту систему несколько месяцев назад, а техническим творчеством увлекся после того, как родители подарили ему конструктор с электронными схемами. Илья рассказал, что изготовил электронную руку с помощью 3D-принтера. Ее могут использовать как военные, так и гражданские. Также вместо человека в опасную зону можно направить робота, оснащенного электронной рукой.

Парень изучает языки программирования и имеет много других разработок. А с проектом управляемой руки он участвовал в конкурсе «Техно Украина 2020», где победителей определяли в семи номинациях. Его изобретение заняло третье место.


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