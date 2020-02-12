На Хмельниччині підліток створив пристрій для розмінування. Фото: INTV

https://racurs.ua/ua/n133593-na-hmelnychchyni-pidlitok-stvoryv-prystriy-dlya-rozminuvannya-foto.html

Ракурс

Електронна рука для робіт із розмінування створена підлітком із Хмельниччини. Проект 16-річного Іллі Мельника називається «Керована модель кисті руки на базі ArduinoUno».

Електронну руку встановлюють на робота для розмінування, який оснащений відеокамерами. Картинка з камер передається на екран, що може бути розташований у бліндажі. Сапер одягає спеціальну рукавичку і, дивлячись на екран, може дистанційно знешкодити міну чи іншу вибухівку, пише місцеве видання 3840.

Хлопець почав створювати цю систему кілька місяців тому, а технічною творчістю захопився після того, як батьки подарували йому конструктор із електронними схемами. Ілля розповів, що виготовив електронну руку за допомогою 3D-принтера. Її можуть використовувати як військові, так і цивільні особи. Також замість людини у небезпечну зону можна скерувати робота, оснащеного електронною рукою.

Хлопець вивчає мови програмування й має вже багато інших розробок. А з проектом керованої руки він брав участь у конкурсі «Техно Україна 2020», де переможців визначали у семи номінаціях. Його винахід посів третє місце.