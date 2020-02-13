Водоснабжение Крыма. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n133622-krym-ne-poluchit-ukrainskuu-vodu-do-deokkupacii-komitet-vr.html

Ракурс

Водоснабжение Крыма не будет восстановлено до тех пор, пока полуостров будет оставаться аннексированным. Такое решение было принято во время заседания комитета Верховной Рады по правам граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, которое проходило на КПВВ «Чонгар».

О решении комитета сообщил глава Херсонской гособладминистрации Юрий Гусев в своем Facebook.

Гусев уточнил, что во время заседания представители комитета выразили четкую позицию относительно недопустимости рассмотрения вопроса возобновления водоснабжения Крыма до полной деоккупации полуострова.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак также заявлял, что вопрос возобновления подачи воды в Крым никогда не рассматривался во время переговоров с представителями Российской Федерации.

Ермак уточнил, что заявление главы фракции Давида Арахамии относительно возобновления водоснабжения Крыма взамен на возвращение Донбасса во время телеэфира, является личным мнением политика, которое не совпадает с мнением фракции.

Как раннее писал «Ракурс», Арахамия извинился на свою фразу относительно возобновления водоснабжения Крыма в обмен на возвращение Донбасса.