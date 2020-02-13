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Ракурс
Водопостачання Криму. Фото: ТСН

Крим не отримає українську воду до деокупації — комітет ВР

13 лют 2020, 10:55
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Водопостачання до Криму не буде відновлено ​​до тих пір, поки півострів буде залишатися анексованим. Таке рішення було прийнято під час засідання комітету Верховної Ради з прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, яке проходило на КПВВ «Чонгар».

Про рішення комітету повідомив глава Херсонської держобладміністрації Юрій Гусєв у своєму Facebook.

Гусєв уточнив, що під час засідання представники комітету висловили чітку позицію щодо неприпустимості розгляду питання відновлення водопостачання до Криму до повної деокупації півострова.

Новий глава Офісу президента Андрій Єрмак також заявляв, що питання відновлення подачі води в Крим ніколи не розглядалося під час переговорів із представниками Російської Федерації.

Єрмак уточнив, що заяву глави фракції Давида Арахамії щодо відновлення водопостачання до Криму в обмін на повернення Донбасу під час телеефіру, є особистою думкою політика, яка не збігається з думкою фракції.

Як раніше писав «Ракурс», Арахамія вибачився на свою фразу щодо відновлення водопостачання до Криму в обмін на повернення Донбасу.

Джерело: Ракурс


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