Китайский коронавирус: на Тайване умер первый инфицированный COVID-19

На Тайване умер первый больной коронавирусом

https://racurs.ua/n133786-kitayskiy-koronavirus-na-tayvane-umer-pervyy-inficirovannyy-covid-19.html

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Китайский коронавирус стал причиной смерти 61-летнего мужчины на Тайване. Это уже пятая смерть от коронавируса за пределами материкового Китая.

Погибший также был болен диабетом и гепатитом В. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Тайваня, передает Reuters.

Мужчина работал таксистом и в последнее время не был за пределами Тайваня. Всего в стране подтверждены 20 случаев инфицирования вирусом COVID-19. Ранее за пределами материкового Китая зафиксировали четыре смерти от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах, в Японии и во Франции.

По состоянию на 16 февраля количество жертв вспышки нового коронавируса в Китае составляет 1 тыс. 665, выздоровели 9 тыс. 419 человек. Заразилось вирусом уже 69 тыс. человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Ранее сообщалось, что по состоянию на воскресенье, 16 февраля, в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования новым коронавирусом. Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине не было и нет ни одного случая инфицирования, а также призывает «отдавать предпочтение достоверным и проверенным источникам информации».